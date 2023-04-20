«Майнц» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2023)

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сегодня, 12:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Майнца» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Майнц» давно не проигрывает в чемпионате Германии, но большинство матчей сводит к ничейному результат. Коллектив занимает восьмое место и имеет в активе 42 балла, уступая «Айнтрахту» лишь по дополнительным показателям. В поединке с «Баварией» для хозяев даже ничейный результат стал бы хорошим достижением. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а ранее поделил очки с «Вердером» (2:2).

«Бавария» как и прогнозировалось не смогла пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов и сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Тем не менее, у мюнхенского клуба остался чемпионат, где он лидирует, опережая на два балла «Боруссию» Дортмунд. В предстоящей игре гостям очень важно добыть победу и как минимум сохранить свой перевес над конкурентом. Два последних матча «Баварии» в двух последних матчах Бундеслиги завершились ничьей с «Хоффенхаймом» (1:1) и выездной победой над «Фрайбургом» (2:1).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла три из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

·Четыре из пяти последних матчей «Майнца» завершились ничейным результатом

«Бавария» выиграла у «Майнца» восемь из последних матчей во всех турнирах

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» будет играть первым номером и постарается уже в первом тайме решить вопрос о победители. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.