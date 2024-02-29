«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
|
- : -
02 марта 2024, 17:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Майнц» проводит очень слабый сезон и все еще пребывает в зоне вылета, а именно занимает 17 место с 25 баллами. Команда отстает на 10 очков от 15 места и ей нужны победы, чтобы иметь шансы спастись. В предстоящей игре с «Боруссией» М хозяева обязаны набирать очки, и букмекеры верят, что они смогут это сделать. Два последних поединка «Майнца» проиграл на выезде «Байеру» (1:2) и успехом с «Аугсбургом» (1:0).
«Боруссия» М только в прошлом туре смогла прервать серию неудач и вышел на 12 место, но опережает сразу трех соперников только по дополнительным показателям, набрав, как и они по 25 очков. Гостям будет очень сложно играть в этом поединке, ведь «Майнц» будет мотивирован на победу и стараться больше и качественнее атаковать. В прошлом туре «Боруссия» М крупно обыграла «Бохум» на своем поле (5:2), а ранее уступила на выезде «РБ Лейпциг» (0:2).
Информация для ставок
- «Майнц» проиграл пять поединков из последних десяти в чемпионате Германии
- «Боруссия» М выиграла три из десяти последних матчей
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Майнца»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Майнц» для «Боруссии» М является очень неудобным соперником, а выездной статус поединка еще больше усложняет задачу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.