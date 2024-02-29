«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

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сегодня, 20:01

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Майнц» проводит очень слабый сезон и все еще пребывает в зоне вылета, а именно занимает 17 место с 25 баллами. Команда отстает на 10 очков от 15 места и ей нужны победы, чтобы иметь шансы спастись. В предстоящей игре с «Боруссией» М хозяева обязаны набирать очки, и букмекеры верят, что они смогут это сделать. Два последних поединка «Майнца» проиграл на выезде «Байеру» (1:2) и успехом с «Аугсбургом» (1:0).

«Боруссия» М только в прошлом туре смогла прервать серию неудач и вышел на 12 место, но опережает сразу трех соперников только по дополнительным показателям, набрав, как и они по 25 очков. Гостям будет очень сложно играть в этом поединке, ведь «Майнц» будет мотивирован на победу и стараться больше и качественнее атаковать. В прошлом туре «Боруссия» М крупно обыграла «Бохум» на своем поле (5:2), а ранее уступила на выезде «РБ Лейпциг» (0:2).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл пять поединков из последних десяти в чемпионате Германии

«Боруссия» М выиграла три из десяти последних матчей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Майнца»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Майнц» для «Боруссии» М является очень неудобным соперником, а выездной статус поединка еще больше усложняет задачу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.