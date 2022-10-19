«Майнц» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
|
- : -
сегодня, 21:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Майнц» прервал свою серию без побед в чемпионате и в последнем туре смог набрать полноценные три балла. Сейчас коллектив занимает 11 место с 15 пунктами и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков если не наладит стабильность в результатах. В домашнем матче с «Кельном» у хозяев будет шанс развить успех. В прошлом туре «Майнц» обыграл на выезде «Вердер», а в кубке Германии не оставил шансов «Любеку» (3:0).
«Кельн» после серии неудачных матчей выиграл в крайнем туре Бундеслиги и постарается закрепиться на достаточно высокой для себя седьмой позиции с 17 баллами, учитывая, что от второго места команду отделяет всего три пункта. Кроме того, коллективу скоро продолжать выступления в Лиге Конференций, поэтому необходимо правильно распределить нагрузку. В прошлом матче «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2), а в Лиге Конференций проиграл «Партизану» (0:2).
Информация для ставок
- Оба клуба выиграли только по четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Майнц» выиграл только одну встречу у «Кельна» из пяти последних
Прогноз
Оба клуба не могут похвалиться стабильностью, поэтому победителя определять было бы довольно рискованно. Предлагаем, опираясь на статистику сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.