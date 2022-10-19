«Майнц» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2022)

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19 октября 2022, 18:16

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.18. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Майнц» прервал свою серию без побед в чемпионате и в последнем туре смог набрать полноценные три балла. Сейчас коллектив занимает 11 место с 15 пунктами и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков если не наладит стабильность в результатах. В домашнем матче с «Кельном» у хозяев будет шанс развить успех. В прошлом туре «Майнц» обыграл на выезде «Вердер», а в кубке Германии не оставил шансов «Любеку» (3:0).

«Кельн» после серии неудачных матчей выиграл в крайнем туре Бундеслиги и постарается закрепиться на достаточно высокой для себя седьмой позиции с 17 баллами, учитывая, что от второго места команду отделяет всего три пункта. Кроме того, коллективу скоро продолжать выступления в Лиге Конференций, поэтому необходимо правильно распределить нагрузку. В прошлом матче «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» (3:2), а в Лиге Конференций проиграл «Партизану» (0:2).

Информация для ставок

Оба клуба выиграли только по четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл только одну встречу у «Кельна» из пяти последних

Прогноз

Оба клуба не могут похвалиться стабильностью, поэтому победителя определять было бы довольно рискованно. Предлагаем, опираясь на статистику сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.