«Металлист-1925» – «Ингулец». Прогноз на матч финской Высшей лиги (13.11.2022)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

В этой игре букмекерам было очень сложно определиться с явным фаворитом встречи, поэтому выставили равные коэффициенты. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.7. Если будет зафиксирована победа гостей, то зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей оценивается букмекерами коэффициентом 2.15, в тоже время за низовой тотал (ТМ 2.5) дают коэффициент 1.7. На «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Металлист-1925» продолжил свою серию без побед в городском дерби с «Металлистом». Команды не смогли поразить ворота друг друга и завершили игру нулевой ничьей. В таблице коллектив расположился на 11 месте имея в активе 11 зачетных баллов.

«Ингулец» наконец-то прервал свою затянувшуюся серию и выиграл. Победа далась клуб нелегко, но поверженной оказалась луганская «Заря», которая идет на третьем месте в общем зачете. Чуть ранее подопечные Сергея Лавриненко гостили у чемпиона страны «Шахтера» и были разгромлены (0:3). После всех сыгранных матчей петровчане занимают предпоследнее место и продолжают борьбу за выживание.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Металлиста-1925» насчитывает шесть матчей (три поражения и три ничьих)

У «Ингульца» одна победа в последних 10 поединках

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из шести последних игр «Ингульца» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные встречи данных коллективов обычно не радуют содержательной игрой и обилием забитых голов. Вероятно, что данный поединок также не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.