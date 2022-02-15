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«Мидтьюлланд» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Конференций (17.02.2022)

вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Мидтьюлланду», а коэффициент на их победу составляет 2.07. Успех ПАОК оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.483.55
Мелбет 2.09 3.66 3.70
1XBET 2.09 3.66 3.70
BetBoom 2.01 3.48 3.78

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.92. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, хотя по итогам своей группы набрал девять очков и продолжит выступления в Лиге Конференций. Коллектив еще не проводил в этом календарном году официальных поединков, поэтому придется адаптироваться футболистам прямо во время матча. В чемпионате команда занимает первое место с 35 очками в активе и опережает ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча в рамках товарищеского кубка Атлантики «Мидтьюлланд» выиграл у «Волеренги» (3:1) и проиграл в серии пенальти «Брейдаблику» (3:4).

ПАОК находится в отличной физической форме и имеет длинную серию без поражений во всех турнирах. Команда показывает уверенный футбол и стабильно набирает очки, поэтому к предстоящему матчу Лиги Конференций подойдет в полной готовности. В чемпионате Греции коллектив идет на втором месте с 47 очками, отставая от лидера на девять и опережая ближайшего конкурента на восемь баллов. В прошлой игре ПАОК обыграл «Атромитос» (1:0), а ранее минимально одолел «Панатинаикос» (2:1).

Информация для ставок

  • «Мидтьюлланд» проиграл четыре поединка из десяти последних, а ПАОК не уступил ни одного раза
  • ПАОК забивал в восьми из десяти последних выездных встречах
  • Десять последних матчей «Мидтьюлланда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ПАОК выглядит более убедительно и имеет игровую практику в этом году, в отличии от датчан. Тем не менее, предлагаем сделать ставку на большое количество мячей, а именно тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.44 1.90 1.90 1.49 2.60
Мелбет 1.89 2.01
1XBET 1.89 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:28
Победа команды хозяев и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
cbd4wp4pu8v3
cbd4wp4pu8v3
вчера в 14:03
Футбольный клуб «Мидтьюлланд» одержит победу.
8dmwh88uyjr7
8dmwh88uyjr7
вчера в 14:02
Футбольный клуб «Мидтьюлланд» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Игра на три результата
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