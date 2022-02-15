«Мидтьюлланд» — ПАОК. Прогноз на матч Лиги Конференций (17.02.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Мидтьюлланду», а коэффициент на их победу составляет 2.07. Успех ПАОК оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.5.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.92. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мидтьюлланд» не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, хотя по итогам своей группы набрал девять очков и продолжит выступления в Лиге Конференций. Коллектив еще не проводил в этом календарном году официальных поединков, поэтому придется адаптироваться футболистам прямо во время матча. В чемпионате команда занимает первое место с 35 очками в активе и опережает ближайшего соперника на два пункта. Два последних матча в рамках товарищеского кубка Атлантики «Мидтьюлланд» выиграл у «Волеренги» (3:1) и проиграл в серии пенальти «Брейдаблику» (3:4).

ПАОК находится в отличной физической форме и имеет длинную серию без поражений во всех турнирах. Команда показывает уверенный футбол и стабильно набирает очки, поэтому к предстоящему матчу Лиги Конференций подойдет в полной готовности. В чемпионате Греции коллектив идет на втором месте с 47 очками, отставая от лидера на девять и опережая ближайшего конкурента на восемь баллов. В прошлой игре ПАОК обыграл «Атромитос» (1:0), а ранее минимально одолел «Панатинаикос» (2:1).

Информация для ставок

«Мидтьюлланд» проиграл четыре поединка из десяти последних, а ПАОК не уступил ни одного раза

не уступил ни одного раза ПАОК забивал в восьми из десяти последних выездных встречах

забивал в восьми из десяти последних выездных встречах Десять последних матчей «Мидтьюлланда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

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