«Милан» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (27.01.2024)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.8.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Милан» идет на обособленном третьем месте и в ближайшие 2-3 тура вряд ли команда с него куда-нибудь подвинется. В активе «россонери» 45 баллов и они опережают ближайшего соперника на девять пунктов. В игре с хорошо выступающей в нынешнем сезоне «Болоньей» хозяевам следует быть аккуратнее и серьезно отнестись к сопернику. В двух последних матчах «Милан» обыграл на выезде «Удинезе» (3:2) и на своем поле «Рому» (3:1).

«Болонья» очень хорошо проводит сезон, но в последних матчах не может добиться победы. Команда откатилась на седьмое место с 32 баллами, но от двух ближайших соперников отстает всего на один балл. В предстоящем матче коллективу важно забить первыми и заставить хозяев нервничать. В последней игре «Болонья» проиграла на выезде «Кальяри» (1:2), а ранее в кубке Италии уступила «Фиорентине» по пенальти (0:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Болонья» уступила в трех последних выездных поединках

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Болоньей» при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз зрители снова не увидят большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.