«Милан» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (30.09.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.77. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.75.
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завтра, 19:00
Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Милан» в прошлом туре воспользовался осечкой своего главного конкурента «Интера» и сравнялся с ним по очкам, установив двоевластие в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 15 баллов и в ближайшем матче имеет хорошие шансы одержать еще одну победу, ведь римский соперник выступает крайне нестабильно. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Кальяри» (3:1), а ранее минимально одолел «Верону» (1:0).
«Лацио» пытается исправить ошибки, которые допускал в самых первых турах Серии А. Команда благодаря победе в прошлом туре над «Торино» (2:0), набрала семь очков и переместилась на 11 место в турнирной таблице. «Милан» является безоговорочным фаворитом в этой встрече, но если римляне смогут первыми отличиться, то шансы на успех значительно возрастут. Еще два матча «Лацио» завершились ничьей с «Монцей» (1:1) и «Атлетико» Мадрид в Лиге Чемпионов.
Информация для ставок
- «Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лацио» проиграл четыре из шести выездных поединка за последнее время
- «Милан» выиграл у «Лацио» четыре из пяти последних матчей при одном поражении
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Милан» играет на своем стадионе с нестабильным соперником и обязан побеждать, чтобы продолжить борьбу за лидерство в Серии А. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.