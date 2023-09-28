«Милан» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (30.09.2023)

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вчера, 11:10

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.77. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.75.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Милан» в прошлом туре воспользовался осечкой своего главного конкурента «Интера» и сравнялся с ним по очкам, установив двоевластие в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 15 баллов и в ближайшем матче имеет хорошие шансы одержать еще одну победу, ведь римский соперник выступает крайне нестабильно. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Кальяри» (3:1), а ранее минимально одолел «Верону» (1:0).

«Лацио» пытается исправить ошибки, которые допускал в самых первых турах Серии А. Команда благодаря победе в прошлом туре над «Торино» (2:0), набрала семь очков и переместилась на 11 место в турнирной таблице. «Милан» является безоговорочным фаворитом в этой встрече, но если римляне смогут первыми отличиться, то шансы на успех значительно возрастут. Еще два матча «Лацио» завершились ничьей с «Монцей» (1:1) и «Атлетико» Мадрид в Лиге Чемпионов.

Информация для ставок

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» проиграл четыре из шести выездных поединка за последнее время

«Милан» выиграл у «Лацио» четыре из пяти последних матчей при одном поражении

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе с нестабильным соперником и обязан побеждать, чтобы продолжить борьбу за лидерство в Серии А. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.