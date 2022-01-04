«Милан» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (06.01.2021)

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04 января 2022, 11:56

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.99. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.7.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.76. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Рома» после нескольких неудач уже несколько матчей не проигрывает и вышла на шестое место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка, и чтобы конкурировать с лидерами Серии А, подопечным Жозе Моуриньо необходимо усиление. В принципиальном матче с одним из лидеров турнирной таблице всех болельщиков ждет интересное и напряженное противостояние. Последние две игры «Ромы» завершились ничьей с «Сампдорией» (1:1) и крупной победой над «Аталантой» (4:1).

«Милан» несколько туров назад пропустил на лидерскую позицию своих «соседей» по городу «Интер» и сейчас отстает от него на четыре пункта. «Красно-черные» набрали 42 очка и расположились на втором месте в турнирной таблице. Коллектив имеет хорошую статистику забитых-пропущенных мячей (40:22) и нуждается в очках, чтобы еще больше не отстать от лидера. В прошлом туре чемпионата Италии «Милан» обыграл «Эмполи» (4:2), а ранее уступил на своем поле «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» выиграл только один домашний матч из последних шести во всех турнирах

«Рома» выиграла у «Милана» только один матч из восьми последних

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Эта встреча без сомнений считается одной из центральных матчей тура. В личных поединках между собой клубы забивают достаточное количество мячей для того, чтобы сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на такое событие составит 1.76.