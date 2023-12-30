«Милан» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (30.12.2023)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.53. В то время на победу гостей коэффициент составляет 5.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.7.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.55. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Милан» удерживает третье место, но уже заметно отстал от лидеров, и борьба за чемпионство для клуба может закончиться гораздо раньше, чем сам сезон. «Россонери» набрали 33 очка и на 12 пунктов отстают от «Интер», но имеют игру в запасе. Команда уже много раз теряла очки с «Сассуоло», поэтому следует исключить недооценку соперника. Два последних матча «Милана» завершились ничьей с «Салернитаной» (2:2) и уверенной победой над «Монцой» (3:0).

«Сассуоло» вновь начал серию матчей без побед и никак не может найти свою игру в этом футбольном году. Команда располагается на 15 месте с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гости планируют в очередной раз отобрать очки у «Милана», но сейчас это будет сделать гораздо сложнее. В прошлой игре «Сассоуло» уступил «Дженоа» (1:2), а ранее поделил очки с «Удинезе» (2:2).

Информация для ставок

«Милан» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»

«Милан» проиграл три из пяти последних поединков с «Сассуоло»

Шесть из семи матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз это также случится. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.