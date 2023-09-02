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«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.09.2023)

вчера, 10:41
Монако

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.1. Поставить на «Ланс» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.033.943.63
Лига Ставок 1.97 3.95 3.60
Pari 2.10 3.85 3.35

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Монако» неплохо стартовал в Лиге 1 и за три тура смог набрать семь баллов, хотя должен был показывать максимальный результат. Команда провалила концовку прошлого сезона и теперь должна сосредоточиться на внутренних турнирах, чтобы в следующем году отобраться в Лигу Чемпионов. В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (3:3), а ранее крупно переиграл «Страсбур» (3:0).

«Ланс» после успешного прошлого сезона не очень удачно стартовал в новом, ведь один балл в трех турах является очень слабым результатом. Тем не менее, коллектив готовится еще и к Лиге Чемпионов и постепенно входит в сезон, поэтому вполне вероятны улучшения результатов. В матче с «Монако» гостям очень важно, как минимум не проиграть. Два последних матча «Ланса» завершились выездным поражением от «ПСЖ» (1:3), а ранее поделил очки с «Ренном» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ланс» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Монако» проиграл три из пяти последних матчей с «Лансом»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» имеет не лучшую статистику против «Ланса» и вполне вероятно будет испытывать проблемы. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.28 2.39 1.64 1.88 2.03
Лига Ставок 2.38 1.59 1.91 1.93
Pari 2.45 1.55
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:26
По ОЗ тут мало сомнений, ибо обе команды играют от атаки, потому что это их философия, да к тому же имеют постоянные проблемы в обороне, что неплохо так начало сезона подчеркивает. Статистически в очных баталиях эта ставка также довольно часто проходит в последнее время - 3 из 4-х последних поединка ставка играла. В обороне довольно много проблем было всегда и сейчас это не меняется, так что ставка на обе забьют здесь вполне уверенно вырисовывается.
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