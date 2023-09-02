«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (02.09.2023)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.1. Поставить на «Ланс» можно за 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Монако» неплохо стартовал в Лиге 1 и за три тура смог набрать семь баллов, хотя должен был показывать максимальный результат. Команда провалила концовку прошлого сезона и теперь должна сосредоточиться на внутренних турнирах, чтобы в следующем году отобраться в Лигу Чемпионов. В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (3:3), а ранее крупно переиграл «Страсбур» (3:0).

«Ланс» после успешного прошлого сезона не очень удачно стартовал в новом, ведь один балл в трех турах является очень слабым результатом. Тем не менее, коллектив готовится еще и к Лиге Чемпионов и постепенно входит в сезон, поэтому вполне вероятны улучшения результатов. В матче с «Монако» гостям очень важно, как минимум не проиграть. Два последних матча «Ланса» завершились выездным поражением от « ПСЖ » (1:3), а ранее поделил очки с «Ренном» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ланс» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Монако» проиграл три из пяти последних матчей с «Лансом»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» имеет не лучшую статистику против «Ланса» и вполне вероятно будет испытывать проблемы. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.