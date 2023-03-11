«Монако» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2023)

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вчера, 15:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.8. Поставить на «Реймс» можно за 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Монако» уже покинул еврокубки и теперь выступает в чемпионате Франции, где на данный момент занимает третье место. В активе команды 51 балла, и она опережает «Ланс» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, чтобы сохранить свою позицию. В прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а ранее крупно проиграл «Ницце» (0:3).

«Реймс» очень уверенно выглядит в Лиге 1 и имеет серию из нескольких матчей без поражений именно в чемпионате. Сейчас клуб располагается на девятом месте с 40 баллами и на шесть пунктов отстает от зоны еврокубков. В матче с «Монако» гости наверняка захотят продлить свою приятную серию без поражений. В прошлом туре «Реймс» минимально обыграл «Аяччо» (1:0), а ранее одолел «Тулузу» (3:0).

Информация для ставок

«Реймс» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» забивал в девяти из десяти последних встреч во всех турнирах

«Монако» выиграл два из пяти матчей с «Реймсом» за последнее время

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.