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«Монако» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2023)

вчера, 15:43
Монако

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.8. Поставить на «Реймс» можно за 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.744.164.79
Лига Ставок 1.78 3.90 4.50

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Монако» уже покинул еврокубки и теперь выступает в чемпионате Франции, где на данный момент занимает третье место. В активе команды 51 балла, и она опережает «Ланс» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победа, чтобы сохранить свою позицию. В прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а ранее крупно проиграл «Ницце» (0:3).

«Реймс» очень уверенно выглядит в Лиге 1 и имеет серию из нескольких матчей без поражений именно в чемпионате. Сейчас клуб располагается на девятом месте с 40 баллами и на шесть пунктов отстает от зоны еврокубков. В матче с «Монако» гости наверняка захотят продлить свою приятную серию без поражений. В прошлом туре «Реймс» минимально обыграл «Аяччо» (1:0), а ранее одолел «Тулузу» (3:0).

Информация для ставок

  • «Реймс» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Монако» забивал в девяти из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Монако» выиграл два из пяти матчей с «Реймсом» за последнее время

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.81 1.30 2.33 1.67 1.83 2.09
Лига Ставок 2.17 1.67 1.72 2.09
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:33
Думается, что нас ждёт здесь живой поединок, где ОЗ имеет все шансы на проход. И фаворит сейчас пребывает в мягко говоря не самых лучших кондициях, пропускает пачками, хотя с таким нападением (Эмболо, Бен Йеддер, Головин, Фолланд, Бен Сегир) сам не должен остаться дома без забитых мячей. Реймс очень хорош, опасен на контратаках, но и под давлением гости могут дрогнуть в тылах. Так что обмен голами в таком матче в качестве выбора ставки лежит на поверхности - по игровым стилям команды далеки от понятия "закрытые".
Gahi
Gahi
вчера в 17:47
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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