«Монпелье» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

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вчера, 08:04

«Монпелье» и «Сент-Этьен» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Монпелье» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5. Победа «Сент-Этьена» оценивается в 3.03, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.48.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.82, ТМ (2,5) – 2.1.

Форма команд

В активе «Монпелье» 47 очков и текущее восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в четырех прошлых турах лиги. В данный период «паладины» трижды кряду сыграли вничью, а также проиграли «Ницце» (1:3) в прошлом туре. Также «Монпелье» продолжает выступления в Кубке Франции. Там команда дошла до полуфинала, где встретится с ПСЖ .

«Сент-Этьен» занимает 14-ю позицию в чемпионате Франции, набрав 39 баллов. В активе «зелено-белых» 10 побед и 9 ничьих, при 15 поражениях в Лиге 1. После неудачного выезда в гости к ПСЖ (2:3) «Сент-Этьен» не смог взять очки в домашнем противостоянии с «Брестом» (1:2).

Информация для ставок

В 8 из 9 прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Монпелье» не пропускал голы в 5 предыдущих встречах с «Сент-Этьеном»

«Монпелье» не проигрывал в пяти последних домашних матчах Лиги 1 – три победы и две ничьи

Прогноз

Очные встречи «Монпелье» и «Сент-Этьена» часто завершаются с минимальным количеством забитых голов. Полагаем, что и в этот раз команды не порадуют искрометной и результативной игрой в атаке. В букмекерской конторе Бетсити ставку на ТМ (3) можно сыграть по коэффициенту 1.6.