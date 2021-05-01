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«Монпелье» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

вчера, 08:04

«Монпелье» и «Сент-Этьен» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.403.00
Фонбет 2.45 3.30 3.00
Мелбет 2.72 3.52 2.74
1XBET 2.73 3.50 2.74
BetBoom 2.67 3.51 2.68

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Монпелье» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5. Победа «Сент-Этьена» оценивается в 3.03, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.48.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.82, ТМ (2,5) – 2.1.

Форма команд

В активе «Монпелье» 47 очков и текущее восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда не побеждала в четырех прошлых турах лиги. В данный период «паладины» трижды кряду сыграли вничью, а также проиграли «Ницце» (1:3) в прошлом туре. Также «Монпелье» продолжает выступления в Кубке Франции. Там команда дошла до полуфинала, где встретится с ПСЖ.

«Сент-Этьен» занимает 14-ю позицию в чемпионате Франции, набрав 39 баллов. В активе «зелено-белых» 10 побед и 9 ничьих, при 15 поражениях в Лиге 1. После неудачного выезда в гости к ПСЖ (2:3) «Сент-Этьен» не смог взять очки в домашнем противостоянии с «Брестом» (1:2).

Информация для ставок

  • В 8 из 9 прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Монпелье» не пропускал голы в 5 предыдущих встречах с «Сент-Этьеном»
  • «Монпелье» не проигрывал в пяти последних домашних матчах Лиги 1 – три победы и две ничьи

Прогноз

Очные встречи «Монпелье» и «Сент-Этьена» часто завершаются с минимальным количеством забитых голов. Полагаем, что и в этот раз команды не порадуют искрометной и результативной игрой в атаке. В букмекерской конторе Бетсити ставку на ТМ (3) можно сыграть по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.65 2.36
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 3.10 1.37 2.18 1.80 1.62 2.30
BetBoom 3.52 1.32 2.19 1.72 1.72 2.18
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:07
Возможна ничья
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