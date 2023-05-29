«Нант» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

1685357050

вчера, 13:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Нанта» составляет 1.3. Поставить на «Анже» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Нант» набрал всего один балл в пяти последних турах Лиги 1 и находится на 17 месте в турнирной таблице с 33 очками. Тем не менее, команда еще сохраняет шансы сохранить прописку, ведь отстает от «Осера» всего на два пункта. Чтобы хозяева остались в Лиге 1, «Осеру» нужно проиграть последний тур, при победе «Нанта», который в прошлом туре уступил на выезде «Лиллю», а ранее крупно проиграл «Монпелье» (0:3).

«Анже» порадовал своих болельщиков домашней победой, несмотря на то что поединок прошлого тура ничего не решал. Коллектив идет на последнем месте с 18 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. В игре с «Нантом» у гостей шансов будет немного, ведь оппонент крайне мотивирован на победу и борется за выживание. Два последних матча «Анже» завершились победой над «Труа» (2:1) и выездной ничьей с «Реймсом» (2:2).

Информация для ставок

«Нант» не может выиграть уже девять поединков подряд

«Анже» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Нант» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать победу, надеясь на осечку «Осера» в последнем туре. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.