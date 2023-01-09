«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

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вчера, 20:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2 Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.77. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Нант» только в прошлом туре прервал свою серию без побед в Лиге 1 и находится очень далеко от места, которое хотел бы занимать. Команда располагается лишь на 15 месте с 17 очками и опережает зону вылета на четыре пункта. В домашнем матче с «Лионом» коллективу придется очень постараться, чтобы отобрать очки у соперника. В прошлом туре «Нант» минимально обыграл «Осер» (1:0), а в кубке страны оказался сильнее «Virois» (2:0).

«Лион» не показывает стабильных результатов, даже не участвуя в еврокубках, что очень разочаровывает болельщиков. Клуб занимает только восьмое место, набрав 24 балла и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Таким образом в ближайших матчах гостям очень важно побеждать. Два последних матча «Лиона» завершились поражением от «Клермона» в чемпионате (0:1) и успехом с «Мецом» в кубке Франции (2:1).

Информация для ставок

«Нант» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч «Лиона» завершились исходом «обе забьют»

«Нант» проиграл пять последних поединков «Лиону»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Нант» и вряд ли легко отдаст сопернику баллы. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.