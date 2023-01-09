«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (11.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2 Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.
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завтра, 21:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.77. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.
Форма команд
«Нант» только в прошлом туре прервал свою серию без побед в Лиге 1 и находится очень далеко от места, которое хотел бы занимать. Команда располагается лишь на 15 месте с 17 очками и опережает зону вылета на четыре пункта. В домашнем матче с «Лионом» коллективу придется очень постараться, чтобы отобрать очки у соперника. В прошлом туре «Нант» минимально обыграл «Осер» (1:0), а в кубке страны оказался сильнее «Virois» (2:0).
«Лион» не показывает стабильных результатов, даже не участвуя в еврокубках, что очень разочаровывает болельщиков. Клуб занимает только восьмое место, набрав 24 балла и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. Таким образом в ближайших матчах гостям очень важно побеждать. Два последних матча «Лиона» завершились поражением от «Клермона» в чемпионате (0:1) и успехом с «Мецом» в кубке Франции (2:1).
Информация для ставок
- «Нант» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч «Лиона» завершились исходом «обе забьют»
- «Нант» проиграл пять последних поединков «Лиону»
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Нант» и вряд ли легко отдаст сопернику баллы. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.