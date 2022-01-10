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«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч кубка Италии (13.01.2022)

вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73. Рискнуть на триумф гостей можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.734.094.67
Фонбет 1.72 4.15 4.50
Мелбет 1.81 4.14 4.50
1XBET 1.81 4.14 4.50
BetBoom 1.73 4.02 4.63

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.74, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Наполи» идет на третьем месте в чемпионате, но достаточно часто теряет очки. Коллектив растерял свое преимущество и теперь навязать борьбу «Интеру» за чемпионство будет сложно, но вполне реально. Неаполитанский клуб может нацелиться на другой трофей, а именно кубок Италии. Матч с «Фиорентиной» будет очень сложным, однако подопечные Спалетти являются фаворитами в этой встрече. Последние два матча «Наполи» завершились победой над «Сампдорией» (1:0) и ничьей с «Ювентусом» (1:1).

Флорентийская команда приятно удивляет в этом сезоне и старается добиваться максимума во всех турнирах, в которых принимает участие. На данный момент «Фиорентина» идет на шестом месте, набрав 32 очка и давно не проигрывает. Поединок с «Наполи» станет настоящей проверкой для гостей и в случае успеха, коллектив может замахнуться и на полуфинал турнира. В прошлой стадии «Фиорентина» обыграла «Беневенто» (2:1), а в чемпионате Италии разошлась миром с «Вероной» (1:1).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» не проигрывает уже шесть матчей подряд
  • «Наполи» проиграл три из пяти последних матчей на своем поле
  • «Фиорентина» проиграла четыре из пяти последних матчей с «Наполи»
  • Семь из десяти встреч команд за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

«Наполи» не будет жертвовать кубком Италии и вероятнее всего будет играть самым боеспособным составом. Предполагаем, что клуб из Неаполя окажется немного удачливее и сильнее. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.74 1.68 2.23
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:09
Скорее всего ТБ 2,5
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