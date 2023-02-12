«Наполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. Рискнуть на триумф гостей можно по 16, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.
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сегодня, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«Наполи» в последних матчах Серии А добывает победы и имеет огромный отрыв от преследователей в 13 очков. Команда не должна упускать чемпионство, которое так долго ждут болельщики, а в домашней встрече с аутсайдером еще раз подтвердить свой статус лидера. В прошлом туре Серии А «Наполи» крупно обыграл на выезде «Специю» (3:0), а ранее с трудом вырвал победу на своем стадионе у «Ромы» (2:1).
«Кремонезе» все никак не может победить в Серии А и закономерно идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе клуба всего восемь очков, и чтобы покинуть зону вылета ему требуется отыграть 11 пунктов, что сделать будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата «Кремонезе» уступил на своем поле «Лечче» (0:2), а ранее в кубке оказался сильнее «Ромы» (2:1).
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл пять последних матчей в чемпионате Италии
- «Кремонезе» проиграл только две выездные встречи из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
- Шесть последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Наполи» уже проиграл в кубке «Кремонезе» и теперь отнесется к сопернику гораздо серьезнее. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу лидера Серии А с форой (-2) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.