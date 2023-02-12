«Наполи» — «Кремонезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.02.2023)

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сегодня, 12:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. Рискнуть на триумф гостей можно по 16, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Наполи» в последних матчах Серии А добывает победы и имеет огромный отрыв от преследователей в 13 очков. Команда не должна упускать чемпионство, которое так долго ждут болельщики, а в домашней встрече с аутсайдером еще раз подтвердить свой статус лидера. В прошлом туре Серии А «Наполи» крупно обыграл на выезде «Специю» (3:0), а ранее с трудом вырвал победу на своем стадионе у «Ромы» (2:1).

«Кремонезе» все никак не может победить в Серии А и закономерно идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе клуба всего восемь очков, и чтобы покинуть зону вылета ему требуется отыграть 11 пунктов, что сделать будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата «Кремонезе» уступил на своем поле «Лечче» (0:2), а ранее в кубке оказался сильнее «Ромы» (2:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл пять последних матчей в чемпионате Италии

«Кремонезе» проиграл только две выездные встречи из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Шесть последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» уже проиграл в кубке «Кремонезе» и теперь отнесется к сопернику гораздо серьезнее. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу лидера Серии А с форой (-2) по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.