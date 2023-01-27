«Наполи» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.01.2023)

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вчера, 20:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Наполи» проводит очень сильный сезон и является главным фаворитом на золотые медали Серии А. Команда набрала уже 50 очков и опережает ближайшего соперника на 12 баллов. В предстоящей встрече с «Ромой» хозяевам будет не так просто, как в некоторых поединках, однако шансы на победу очень велики. В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а ранее уступил по пенальти «Кремонезе» (2:3) в кубке Италии.

«Рома» набрала 11 очков в пяти последних матчах, что является хорошим результатом, особенно на фоне выступлений прошлых месяцев. Сейчас римский клуб занимает пятое место с 37 баллами и отстает от лидера на 13 баллов, поэтому футболистам важно сосредоточиться на борьбе за топ-4. В прошлом туре «Рома» без особых проблем переиграла «Специю» (2:0), а ранее с тем же счетом одолел «Фиорентину» (2:0).

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает уже 10 матчей подряд на выезде

«Наполи» шесть матчей из десяти последних при десяти поражениях

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл четыре из шести последних матчей с «Ромой» при двух ничьих

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу лидера Серии А в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.