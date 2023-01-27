«Наполи» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.98. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Наполи» проводит очень сильный сезон и является главным фаворитом на золотые медали Серии А. Команда набрала уже 50 очков и опережает ближайшего соперника на 12 баллов. В предстоящей встрече с «Ромой» хозяевам будет не так просто, как в некоторых поединках, однако шансы на победу очень велики. В прошлом туре «Наполи» обыграл на выезде «Салернитану» (2:0), а ранее уступил по пенальти «Кремонезе» (2:3) в кубке Италии.
«Рома» набрала 11 очков в пяти последних матчах, что является хорошим результатом, особенно на фоне выступлений прошлых месяцев. Сейчас римский клуб занимает пятое место с 37 баллами и отстает от лидера на 13 баллов, поэтому футболистам важно сосредоточиться на борьбе за топ-4. В прошлом туре «Рома» без особых проблем переиграла «Специю» (2:0), а ранее с тем же счетом одолел «Фиорентину» (2:0).
Информация для ставок
- «Рома» не проигрывает уже 10 матчей подряд на выезде
- «Наполи» шесть матчей из десяти последних при десяти поражениях
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Наполи» выиграл четыре из шести последних матчей с «Ромой» при двух ничьих
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу лидера Серии А в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.