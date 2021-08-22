«Наполи» – «Венеция». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

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вчера, 11:03

В первом туре Серии А нас ждет встреча «Наполи» и «Венеции». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет являются хозяева поля, коэффициент на победу которых с форой (-1.5) составляет 1.66. На победу «Венеции» дают коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.65.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.22. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Наполи» серьезно готовился к новому сезону. Команда провела достаточное количество товарищеских встреч, в которых удалось одержать шесть побед кряду. Среди соперников коллектива были команды из низших лиг Италии, а также мюнхенская «Бавария», которую неаполитанский клуб сумел разгромить со счетом 3:0.

«Венеция» также проводила подготовку к сезону через товарищеские поединки. Команда имела возможность сразиться с клубами из Нидерландов, результат этих встреч вполне приемлем для болельщиков и руководства. Сначала получилось обыграть «Утрехт» (3:2), затем «Твенте» (1:1), а в последнем матче расписали ничью с «Гронингеном» (1:1). Также коллектив стартовал в Кубке Италии, где в серии пенальти прошел «Фрозиноне».

Информация для ставок

Победная серия «Наполи» насчитывает шесть поединков

Беспроигрышная серия «Венеции» составляет 13 матчей

«Наполи» забивает в 24 играх кряду

Три последних встречи с участием «Венеции» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече преимуществом будут владеть хозяева поля. Команда более квалифицирована и не намерена терять дома очки с коллективом, который только дебютирует в элитном дивизионе. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.66.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Франции.