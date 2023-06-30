«Неман» — БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2023)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 2.55. Поверить в успех БАТЭ можно по коэффициенту 2.95. На ничью в матче можно поставить по 3.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.7.

Форма команд

«Неман» смог выбиться в лидеры чемпионата Беларуси, воспользовавшись ошибкой конкурента. Таким образом команда имеет в своем активе 29 баллов и всего на один пункт опережает столичное «Динамо». В предстоящей встрече с БАТЭ хозяева являются небольшими фаворитами, но недооценивать соперника нельзя, несмотря на то, что он переживает не лучшие времена. Два последних матча «Немана» завершились победами над «Барановичи» (2:0) и «Слуцком» (2:0).

БАТЭ показывает средние результаты, но держится недалеко от группы лидеров. Команда идет на шестом месте с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с лидером чемпионата Беларуси, гости постараются как минимум не проиграть, а возможно и зацепиться за полноценные три очка. В прошлой игре БАТЭ разгромил в кубке Беларуси «Миоры» (13:0), а в чемпионате проиграл «Нафтану» (1:2).

Информация для ставок

«Неман» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

БАТЭ выиграл только два матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

выиграл только два матча из десяти последних в основное время во всех турнирах Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились вничью

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз также велика вероятность малорезультативного поединка. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.