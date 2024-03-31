«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.8. Поставить на «Нант» можно по 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ницца» смогла победить в последнем туре Лиги 1 после целого ряда неудач, которые разумеется повлияли на положение команды в турнирной таблице. Коллектив идет лишь на пятом месте с 43 баллами, но отстает от ближайшего соперника всего на три пункта, поэтому имеет все шансы побороться за место в Лиге чемпионов. Для этого начинать необходимо с этого поединка, где хозяева считаются фаворитами. Два последних поединка «Ниццы» завершились выездным успехом с «Лансом» (3:1) и поражением от « ПСЖ » (1:3).

«Нант» проиграл большинство последних поединков в чемпионате Франции и закономерно опустился в зону вылета, а именно на 16 место с 26 баллами. Чтобы избежать вылета из Лиги 1, гостям необходимо кардинально менять ситуацию внутри клуба и тщательнее готовиться к оставшимся соперникам. В прошлом туре «Нант» на своем стадионе проиграл «Страсбуру» (1:3), а ранее на выезде уступил «Марселю» (0:2).

Информация для ставок

«Ницца» не может выиграть уже три домашних поединка подряд

«Нант» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Ницца» не выигрывает у «Нанта» на протяжении пяти последних встреч

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что хозяева смогут прервать серию матчей без побед над «Нантом». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.