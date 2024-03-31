«Ницца» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.8. Поставить на «Нант» можно по 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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1 : 2
завершен
сегодня, 16:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Ницца» смогла победить в последнем туре Лиги 1 после целого ряда неудач, которые разумеется повлияли на положение команды в турнирной таблице. Коллектив идет лишь на пятом месте с 43 баллами, но отстает от ближайшего соперника всего на три пункта, поэтому имеет все шансы побороться за место в Лиге чемпионов. Для этого начинать необходимо с этого поединка, где хозяева считаются фаворитами. Два последних поединка «Ниццы» завершились выездным успехом с «Лансом» (3:1) и поражением от «ПСЖ» (1:3).
«Нант» проиграл большинство последних поединков в чемпионате Франции и закономерно опустился в зону вылета, а именно на 16 место с 26 баллами. Чтобы избежать вылета из Лиги 1, гостям необходимо кардинально менять ситуацию внутри клуба и тщательнее готовиться к оставшимся соперникам. В прошлом туре «Нант» на своем стадионе проиграл «Страсбуру» (1:3), а ранее на выезде уступил «Марселю» (0:2).
Информация для ставок
- «Ницца» не может выиграть уже три домашних поединка подряд
- «Нант» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять из десяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Ницца» не выигрывает у «Нанта» на протяжении пяти последних встреч
Прогноз
«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что хозяева смогут прервать серию матчей без побед над «Нантом». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.