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Норвегия — Сербия. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

вчера, 09:30
Сербия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.3. Поверить в успех Сербии можно по коэффициенту 3.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.383.10
Лига Ставок 2.44 3.35 3.00
Мелбет 2.36 3.34 2.98
1XBET 2.36 3.34 2.98

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Норвегия довольно неожиданно проиграла в прошлом туре и дала шанс прямому конкуренту побороться за первое место. Теперь коллектив опережает Сербию только по дополнительным показателям и поражение с любым счетом откинет его на второе место. В прошлом туре Норвегия уступила на выезде Словении (1:2), а ранее одолела Швецию (3:2).

Сербия провела неплохой турнир и перед заключительным туром имеет в своем активе 10 баллов, как и Норвегия, однако в личных встречах уступает конкуренту. Таким образом команда будет бороться исключительно за победу и возможно рисковать по ходу поединка. Две последних встречи Сербии завершились крупной победой над Швецией (4:1) и ничьей со Словенией (2:2).

Информация для ставок

  • Норвегия и Сербия проиграли лишь по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Сербии забивала в восьми из десяти последних выездных матчах
  • Два последних поединка между сборными в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 1.85 2.07 1.45 2.94
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.81 2.06
1XBET 1.81 2.06
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:28
Игра на три результата
Гость
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