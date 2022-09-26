Норвегия — Сербия. Прогноз на матч Лиги Наций (27.09.2022)

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вчера, 09:30

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.3. Поверить в успех Сербии можно по коэффициенту 3.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Норвегия довольно неожиданно проиграла в прошлом туре и дала шанс прямому конкуренту побороться за первое место. Теперь коллектив опережает Сербию только по дополнительным показателям и поражение с любым счетом откинет его на второе место. В прошлом туре Норвегия уступила на выезде Словении (1:2), а ранее одолела Швецию (3:2).

Сербия провела неплохой турнир и перед заключительным туром имеет в своем активе 10 баллов, как и Норвегия, однако в личных встречах уступает конкуренту. Таким образом команда будет бороться исключительно за победу и возможно рисковать по ходу поединка. Две последних встречи Сербии завершились крупной победой над Швецией (4:1) и ничьей со Словенией (2:2).

Информация для ставок

Норвегия и Сербия проиграли лишь по два матча из десяти последних во всех турнирах

Сборная Сербии забивала в восьми из десяти последних выездных матчах

Два последних поединка между сборными в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.