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«Одд» — «Викинг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (17.07.2021)

сегодня, 02:34

В 13-м туре чемпионата Норвегии «Одд» примет на своем поле «Викинг». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.703.13
Лига Ставок 2.19 3.60 3.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Одд» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.23. Ничейный результат котируется в 3.56, а победа «Викинга» принесет выигрыш по коэффициенту 3.13.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.59. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.4. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Одд» достаточно неплохо выступает на домашнем стадионе, однако в последних двух турах команда набрала всего одно очко, дома сыграв вничью с «Русенборгом» (2:2). В последнем же туре клуб потерпел разгромное поражение (0:5) от «Мольде» на выезде. «Одд» уступает «Викинку» 2 очка в турнирной таблице, но провёл на один матч меньше соперника.

«Викинг» в последних трех матчах добыл три ничьи — со «Стабеком» (3:3), «Будё-Глимт» (2:2) и «Стремсгодсетом» (1:1). До этого команда одержала выездную победу над «Сарпсборгом» (2:1). После 12 матчей «Викинг» занимает 6-ю строчку в чемпионате с 18 очками в активе.

Информация для ставок

  • Последние пять матчей с участие «Одда» завершились исходом ТБ 2.5
  • В последних 4 матчах «Викинга» сыграла ставка «обе забьют»
  • Последняя очная встреча команд завершилась победой «Одда» (3:0)
  • «Викинг» забивал в четырех из пяти последних выездных поединков

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче будет много голевых атак, часть которых должна завершиться взятием ворот. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.59.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча ФНЛ «Акрон» — «Волгарь».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.59 1.95 1.93
Лига Ставок 2.34 1.56 1.87 1.87
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:03
Победа хозяев и Тб
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