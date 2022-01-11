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«Одиша» — «Керала Бластерс». Прогноз на матч индийской Суперлиги (12.01.2022)

вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.873.861.71
Мелбет 3.86 3.64 1.85
1XBET 3.86 3.64 1.85
BetBoom 4.59 3.73 1.69

«Керала Бластерс» является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6, в то время же успех «Одиши» оценивается по коэффициенту 4.88. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.55. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.47. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Одиша» набрала 13 баллов после девяти сыгранных матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда в минувшем туре сенсационно переиграла на своем поле «Мумбаи Сити» со счетом (4:2) и теперь в хорошем настроении готовится к следующим поединкам чемпионата.

«Керала Бластерс» на данный момент времени расположился на первом месте в таблице, при этом имеет одну игру в запасе. У коллектива в активе длительная беспроигрышная серию, которая помогает удерживать лидирующую позицию. В прошлых двух турах команда набрала четыре очка благодаря победе над «Хайдарабадом» (1:0) и ничьей (2:2) с «Гоа».

Информация для ставок

  • «Одиша» одержала всего одну победу в последних пяти матчах
  • Беспроигрышная серия «Керала Бластерс» насчитывает девять игр (четыре победы и пять ничьих)
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
  • Четыре последних поединка с участием «Одиши» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Очные встречи данных клубов всегда проходят открыто и наполнены голевыми моментами и большим количеством забитых голов. Верим, что очередной поединок не станет исключением и предлагаем сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.55 2.02 1.83
Мелбет 2.47 1.47
1XBET 2.47 1.47
Все комментарии
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вчера в 12:24
Футбольный клуб «Керала Бластерс» (Кочин) выиграет матч.
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вчера в 11:24
Футбольный клуб «Керала Бластерс» одержит победу.
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