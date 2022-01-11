«Одиша» — «Керала Бластерс». Прогноз на матч индийской Суперлиги (12.01.2022)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

«Керала Бластерс» является абсолютным фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6, в то время же успех «Одиши» оценивается по коэффициенту 4.88. Ничейный исход порадует выигрышем по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.55. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.47. Если есть уверенность в обмене голами, то его можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Одиша» набрала 13 баллов после девяти сыгранных матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда в минувшем туре сенсационно переиграла на своем поле «Мумбаи Сити» со счетом (4:2) и теперь в хорошем настроении готовится к следующим поединкам чемпионата.

«Керала Бластерс» на данный момент времени расположился на первом месте в таблице, при этом имеет одну игру в запасе. У коллектива в активе длительная беспроигрышная серию, которая помогает удерживать лидирующую позицию. В прошлых двух турах команда набрала четыре очка благодаря победе над «Хайдарабадом» (1:0) и ничьей (2:2) с «Гоа».

Информация для ставок

«Одиша» одержала всего одну победу в последних пяти матчах

Беспроигрышная серия «Керала Бластерс» насчитывает девять игр (четыре победы и пять ничьих)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних поединка с участием «Одиши» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз