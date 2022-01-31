«Олимпиакос Пирей» — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (02.02.2022).

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса». Команда примет «Панетоликос». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Олимпиакос». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 5.90, а победа «Панетоликоса» в 14.00. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.85.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Олимпиакос» набрал 47 баллов и идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 побед, пять ничьих и ни одного поражения. Коллектив забил 31 мяч и пропустил десять голов. В последних встречах «Олимпиакос» сыграл вничью с ПАОК со счетом 1:1, а также выиграл у «ПАС Янина» 2:0 и поделил очки с «Панатинаикосом».
В этом сезоне у «Панетоликоса» 21 балл и десятая строчка в турнирной таблице. В активе у клуба шесть побед, три ничьи и десять поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 34 мяча. В последних встречах этот коллектив играет не лучшим образом, но иногда ему удается набрать драгоценные баллы — поражение от «Ариса» со счетом 0:2, а также победы над ОФИ 2:4 и над АЕКом 1:2.
Информация для ставок
- «Панетоликос» выиграл три матча из последних пяти
- «Олимпиакос» проиграл два матча из последних десяти
- У «Панетоликоса» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.45. Эти клубы очень хорошо играют в атаке, особенно хозяева поля, болельщиков ждет голевое шоу. Больше всего голов стоит ожидать от хозяев.