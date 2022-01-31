«Олимпиакос Пирей» — «Панетоликос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (02.02.2022).

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вчера, 16:52

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Суперлиги Греции по футболу. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса». Команда примет «Панетоликос». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Олимпиакос». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 5.90, а победа «Панетоликоса» в 14.00. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Олимпиакос» набрал 47 баллов и идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 побед, пять ничьих и ни одного поражения. Коллектив забил 31 мяч и пропустил десять голов. В последних встречах «Олимпиакос» сыграл вничью с ПАОК со счетом 1:1, а также выиграл у «ПАС Янина» 2:0 и поделил очки с «Панатинаикосом».

В этом сезоне у «Панетоликоса» 21 балл и десятая строчка в турнирной таблице. В активе у клуба шесть побед, три ничьи и десять поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 34 мяча. В последних встречах этот коллектив играет не лучшим образом, но иногда ему удается набрать драгоценные баллы — поражение от «Ариса» со счетом 0:2, а также победы над ОФИ 2:4 и над АЕКом 1:2.

Информация для ставок

«Панетоликос» выиграл три матча из последних пяти

«Олимпиакос» проиграл два матча из последних десяти

У «Панетоликоса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.45. Эти клубы очень хорошо играют в атаке, особенно хозяева поля, болельщиков ждет голевое шоу. Больше всего голов стоит ожидать от хозяев.