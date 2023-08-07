«Оренбург» — «Сочи». Прогноз на матч кубка России (09.08.2023)

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вчера, 18:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Оренбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Сочи» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.57.

Форма команд

«Оренбург» все еще не может выиграть ни одной официальной игры в новом сезоне и не набирал очки в кубке России. Команде очень важно добыть победу в любой игре, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Неплохая возможность хозяева будут иметь в игре с «Сочи», но ей еще необходимо воспользоваться. Два последних матчей «Оренбурга» завершились поражением от «Урала» и ничьей с «Рубином» в РПЛ (1:1).

«Сочи» после неплохого старта начал проигрывать в чемпионате и это вполне логично исходя из суждений экспертов. У команды нет большой лавочки запасных, но есть три балла в группе кубка России. В матче с «Оренбургом» на выезде для гостей любой результат кроме поражения будет вполне приемлемым и сохранит им 1-2 текущее место в группе. В прошлом туре чемпионата России «Сочи» проиграл на своем поле «Ахмату» (1:2), а ранее на выезде уступили «Краснодару» (0:2).

Информация для ставок

«Оренбург» не может выиграть на своем поле уже шесть поединков подряд

«Сочи» проиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл две последние встречи с «Сочи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Оренбург» имеет проблемы с результатами, но мы предполагаем, что именно в этой встрече команда сможет прервать серию без побед. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.