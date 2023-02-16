«Осасуна» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (18.02.2023)

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сегодня, 10:17

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.73. В то время на победу «Осасуны» коэффициент составляет 4.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Осасуна» не может выиграть уже несколько матчей подряд и часто довольствуется лишь ничейными результатами. На данный момент команда занимает девятое место с 30 очками и от зоны еврокубков ее отделяет всего три балла. Коллектив постарается отобрать очки у одного из лидеров Ла Лиги и обрести дополнительную уверенность в собственных силах. Два последних матча «Осасуны» завершились ничьими с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1).

У «королевского» клуба дела налаживаются и после победы в клубном чемпионат мира команда одержала уверенную победу над аустайдером Ла Лиги. Сейчас подопечных Карло Анчелотти ждет более сложное испытание, в котором нужно побеждать, ведь отрыв от «Барселоны» составляет пять пунктов. В прошлой игре «Реал» Мадрид крупно переиграл «Эльче» (4:0), а ранее оказался сильнее «Аль-Хиляль» (5:3).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Мадридский клуб выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Осасуна» проиграла «Реалу» семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.