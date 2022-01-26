«Осс» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (28.01.2022)

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вчера, 16:54

28 января 2022 года «Осс» примет «Ден Босх». Эти клубы сыграют в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча, по мнению букмекеров — «Осс». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Ден Босха» в 4.20. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.67.

Форма команд

«Осс» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 балла. У команды шесть побед, шесть ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Осс» играет неплохо и стабильно набирает очки, то, что очень нужно этому клубу. Победа над «Йонг АЗ Алкмар» со счетом 1:0, а также над «Хельмондом» 1:3 и поражение от «Ден Хаага» 2:0.

«Ден Босх» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды восемь побед, две ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 43 мяча. В последних встречах этот клуб не может похвастаться хорошими результатами и регулярно теряет очки — поражения от «Эйндховена» со счетом 0:2, а также от «Йонг Аякс» 2:1 и «Эммена» 0:2 лишь подтверждают тот факт, что у коллектива все плохо.

Информация для ставок

«Ден Босх» не может выиграть вот уже семь игр кряду

«Осс» проиграл один матч из последних пяти

У «Ден Босха» шесть пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов здесь будет больше трех по коэффициенту 2.15. В чемпионате Нидерландов всегда забивают очень много, даже в Первом дивизионе. У клубов отличные шансы на то, чтобы забить и здесь.