«Остенде» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.02.2022)

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вчера, 15:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.55. Поверить в успех «Оуд-Хеверли» можно по 2.7, а ничья котируется по коэффициенту 3.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Если вы верите, что встреча окажется не богатой на забитые мячи, то ТМ 2.5 будет стоить 2.12. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.58.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» набрал только шесть очков в последних пяти матчах чемпионата Бельгии и очень близко располагается к зоне вылета. Команда имеет в активе 27 очков и имеет запас перед «красной» зоной турнирной таблицы всего четыре пункта. Предстоящий матч с приблизительно равным соперником может стать хорошим шансом побороться за очки и возможно продвинуться по турнирной таблице. В прошлых двух встречах «Оуд-Хеверли» сыграл вничью с «Зюлте-Варегемом» (1:1), а ранее уступил последней команде чемпионата «Беерсхот-Вилрийк» (1:3).

«Остенде» расположился выше своего оппонента на две позиции, но опережает его только по дополнительным показателям. В последних пяти турах коллектив набрал семь баллов, но чтобы обезопасить себя от зоны вылета, необходимо показывать более стабильные результаты. Команда много пропускает (46 мячей), что и является главной проблемой, по которой она недобирает очки. В последнем матче чемпионата «Остенде» обыграл на выезде «Серкль Брюгге» (1:0), а ранее разошелся миром с «Гентом» (1:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Оуд-Хеверли» завершились исходом «обе забьют»

«Остенде» проиграл пять из десяти последних поединков на своем стадионе

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три последних встречи команд закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В нынешнем поединке встречаются команды, которые довольно редко выигрывают и не показывают стабильные результаты. Предполагаем, что «Остенде» и «Оуд-Хеверли» в этот раз сыграют аккуратно и без большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет с коэффициентом 3.5.