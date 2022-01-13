ПАОК – ОФИ. Прогноз на матч греческой суперлиги (15.01.2022)

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вчера, 21:39

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без колебаний отдали абсолютное предпочтение клубу из Салоников. Поставить на победу ПАОКА с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6, в то время как загрузить на успех гостевой команды предлагают по коэффициенту 8.8 в БК Фонбет. Ничейный результат порадует выигрышем по коэффициенту 4.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.93. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

ПАОК набрал отличную форму и в последних турах очки не отдавал никому. Команда имеет красивую выигрышную серию. В последних матчах были обыграны «Панетоликос» (2:0), «Лариса» (3:1) и «Астерас» (3:2). Данные результаты помогли клубу закрепиться на третьем месте с минимальным отставанием от АЕКа в два очка.

ОФИ продолжает бороться за право остаться в первой шестерке и на данном этапе у коллектива получается держаться на заветном месте с 26 очками в копилке. В минувших двух турах удалось оформить четыре балла благодаря ничьей с ПАС (Янина) (1:1), а также победе над «Аполлоном» из Смирниса (3:0).

Информация для ставок

ПАОК выиграл шесть игр кряду

выиграл шесть игр кряду У ОФИ одна победа в последних четырех встречах

Три минувших очных поединка завершились победой ПАОКА

Три из четырех последних матчей с участием ОФИ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз