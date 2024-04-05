«Пари НН» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (06.04.2024)

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сегодня, 15:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Пари НН» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.57. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Пари НН» проводит нормальный сезон в РПЛ , ведь в этот раз не числится одним из претендентов на вылет. Команда на данный момент занимает 10 место с 28 баллами и отстает сразу от двух соперников на два пункта. Хозяева рассчитывают и в предстоящей встрече набрать очки, ведь соперник в последних матчах испытывал определенные победы. Два последних поединка клуба из Нижнего Новгорода завершились поражением от «Балтики» (0:2) и победой над «Рубином» (1:0).

«Краснодар» после зимнего перерыва не радует результатами, но «быкам» очень везет, ведь конкуренты также теряют очки. Перед стартом очередного тура гости занимают второе место с 40 баллами и отстают от «Зенита» всего на один балл. Только победа поможет гостям не отпускать вперед «Зенит», а в случае его осечки и вновь возглавить турнирную таблице. В последней игре в рамках РПЛ «Краснодар» поделил очки на выезде с «Локомотивом» (1:1), а ранее проиграл «Химкам» в кубке России.

Информация для ставок

«Пари НН» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» выиграл только две встречи из десяти выездных за последнее время

«Пари НН» проиграл семь из десяти последних матчей «Краснодару» при одной победе

Прогноз

«Пари НН» сейчас выглядит не так плохо, а вот «Краснодар» очень часто теряет очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.