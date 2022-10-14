«Пари НН» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (16.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Пари НН» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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завтра, 16:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Пари НН» в последних нескольких матчей не побеждает, но по-прежнему уверенно держится в середине турнирной таблицы РПЛ. Коллектив набрал 13 баллов и занимает 10 место, отставая от ближайшего соперника на четыре балла. В двух последних матчах чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а ранее проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2).
«Зенит» только в прошлом туре прервал серию побед, однако остается уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков и в предстоящей встрече имеет хороший шанс добыть еще одну победу, укрепив свое положение. В прошлой встрече «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Ростов» (3:1).
Информация для ставок
- «Пари НН» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Зенит» выиграл только один матч из трех с «Пари НН» в основное время
Прогноз
У «Пари НН» очень мало шансов побороться с «Зенитом» за очки в нынешней ситуации, поэтому предлагаем обратить внимание на тотал больше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.67, а сделать ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок.