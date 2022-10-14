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«Пари НН» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (16.10.2022)

вчера, 17:20
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Пари НН» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.035.251.34
Лига Ставок 8.60 5.40 1.35

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Пари НН» в последних нескольких матчей не побеждает, но по-прежнему уверенно держится в середине турнирной таблицы РПЛ. Коллектив набрал 13 баллов и занимает 10 место, отставая от ближайшего соперника на четыре балла. В двух последних матчах чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а ранее проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2).

«Зенит» только в прошлом туре прервал серию побед, однако остается уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков и в предстоящей встрече имеет хороший шанс добыть еще одну победу, укрепив свое положение. В прошлой встрече «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Ростов» (3:1).

Информация для ставок

  • «Пари НН» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл только один матч из трех с «Пари НН» в основное время

Прогноз

У «Пари НН» очень мало шансов побороться с «Зенитом» за очки в нынешней ситуации, поэтому предлагаем обратить внимание на тотал больше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.67, а сделать ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.69 1.78 2.11
Лига Ставок 2.29 1.60 1.81 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:13
Победа команды гостей в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:44
Победа фк Зенит на классе!
Гость
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