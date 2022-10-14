«Пари НН» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (16.10.2022)

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вчера, 17:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Пари НН» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Пари НН» в последних нескольких матчей не побеждает, но по-прежнему уверенно держится в середине турнирной таблицы РПЛ . Коллектив набрал 13 баллов и занимает 10 место, отставая от ближайшего соперника на четыре балла. В двух последних матчах чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а ранее проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2).

«Зенит» только в прошлом туре прервал серию побед, однако остается уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков и в предстоящей встрече имеет хороший шанс добыть еще одну победу, укрепив свое положение. В прошлой встрече «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Ростов» (3:1).

Информация для ставок

«Пари НН» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл только один матч из трех с «Пари НН» в основное время

Прогноз

У «Пари НН» очень мало шансов побороться с «Зенитом» за очки в нынешней ситуации, поэтому предлагаем обратить внимание на тотал больше 2.5 мячей. Коэффициент на данный исход составляет 1.67, а сделать ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок.