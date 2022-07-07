«Патронато» — «Арсенал» Саранди. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2022)

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07 июля 2022, 11:43

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Патронато», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Поставить на успех гостей можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.6.

Форма команд

«Патронато» является середняком Суперлиги Аргентины на данный момент и набирает очки с переменным успехом. Команда имеет в своем активе 8 баллов, что позволяет ей занимать 14 место. Чтобы продвинуться вперед по турнирной таблице, команде необходимо побеждать на своем стадионе не самого стабильного соперника и тогда она теоретически сможет подняться на несколько позиций. Два последних поединка «Патронато» завершились ничьей с «Ньюэллс Олд Бойз» (2:2) и победой над «Индепендьенте» (3:1).

«Арсенал» Саранди проиграл только один поединок в новом этапе чемпионата Аргентины, однако большинство игр свел к ничейному результату. Это не дает команде подняться выше 16 места, которое она занимает с семью баллами в активе. В поединке с «Патронато» от футболистов потребуется максимальная самоотдача и немного везения для достижения положительного результата. В прошлом туре «Арсенал» Саранди обыграл на своем поле «Эстудиантес» (2:1), а ранее разошелся миром с «Архентинос Хуниорс» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Патронато» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» Саранди уступил в двух встречах из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что команды по традиции личных встреч снова будут близки к ничейному результату и опять поделить очки в чемпионате. Рекомендуем сделать ставку на ничью, в этом матче по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.