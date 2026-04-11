Битвы за золото. Чемпионаты не из топ-5, в которых идёт напряжённая борьба за первое место

вчера, 10:14

Интереснее, чем в Серии А и АПЛ .

В то время как внимание болельщиков обычно сосредоточено на топ-5 лигах (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), в Европе разворачивается невероятно напряжённая борьба за чемпионские титулы.

В Испании, как обычно, идет борьба между двумя клубами: «Барселона» опережает «Реал» на 6 очков, имея матч в запасе. В Англии к титулу мчится «Арсенал», в Германии – «Бавария», в Италии – «Интер», во Франции вообще скучно – снова ПСЖ , пусть и сенсационный «Ланс» пытается навязать борьбу. И это отличный повод заглянуть в другие чемпионаты. Покажем и расскажем, что там сейчас творится.

Турецкая Суперлига

Начнём с Турции. Самый успешный клуб страны, «Галатасарай», лидирует с 67 очками, но команда опережает своих врагов из «Фенербахче» на 4 очка, у которых недавно появились проблемы. На столько же отстает и «Трабзонспор». Именно этот клуб обыграл «Галатасарай» со счетом 2:1 недавно. Все внимание на 26 апреля. В этот день «Галатасарай» дома примет «Фенербахче», в Стамбуле будет жарко. Болельщики «Трабзонспора» будут болеть за ничью, которая случалась в матче первого круга между грандами.

Шотландская Премьер-лига

Шотландские футбольные болельщики стали свидетелями неожиданной борьбы за чемпионский титул. Начнём с «Селтика»: два поражения и критика вынудили Брендана Роджерса уйти, назначили Мартина О'Нила временным исполняющим обязанности главного тренера. Возвращение ирландца позволило клубу возобновить победную серию, после чего в начале декабря «Селтик» назначил на пост главного тренера относительно неизвестного Уилфрида Нанси.

Его первый матч закончился домашним поражением от «Хартса» со счетом 1:2, за которым последовало поражение на выезде от «Данди Юнайтед», а заявления вроде того, что он много знает о шотландском футболе благодаря неудавшемуся трансферу в «Карлайл Юнайтед», добавили огня. «Нэнси, иди к черту!», — кричали с трибун болельщики «Селтика».

Нэнси говорил:

Я из Франции, из Европы. Я был близок к подписанию контракта с «Карлайлом», когда ещё играл. Поэтому точно знаю, кто я. Знаю, что шотландский футбол — это физическая борьба. Знаю, что здесь очень напористо. Знаю, что здесь много борьбы. И судья нечасто свистит. Я это знаю.

Проблема в том, что «Карлайл Юнайтед» — английский клуб, а не шотландский. После такого на Нэнси мог обрушиться даже Уильям Уоллес, которого сыграл Мэл Гибсон в фильме «Храброе сердце». Нэнси был уволен через месяц после назначения, О'Нил вернулся, чтобы стабилизировать ситуацию.

Что касается «Хартса», то клуб, который недавно подписал казахстанского форварда, начал сезон с беспроигрышной серии из 12 матчей, из которых только три закончились вничью. «Хартс» последний раз выигрывал чемпионат в 1960 году, это важно понимать. «Рейнджерс» плохо начал сезон, играл часто вничью при Расселле Мартине, но ситуация изменилась с назначением Дэнни Рэля в октябре, теперь команда снова находятся в числе претендентов на золото. До разделения чемпионата на шестерки (за чемпионство и за сохранение прописки) остался всего один тур, «Хартс» лидирует с 67 очками, за ним следуют «Рейнджерс» (66) и «Селтик» (64). Все может решиться в последнем матче.

Австрийская Бундеслига

Сама лига может показаться довольно запутанной, как и шотландская. Сначала идет основной турнир, а потом разделение на группы.

Прошло три тура после разделения чемпионата, на первом месте находится «Штурм» Худякова с 26 очками, но следом идет ЛАСК (25 очков), а потом «Зальцбург» и «Рапид», у которых по 22 очка, у «Аустрии» 21 балл. Только «Хартберг» отстал, у него 17 очков. Два предыдущих чемпионских титула завоевал «Штурм», положив конец 10-летнему доминированию «Зальцбурга». Осталось семь туров, а это значит, что судьба титула решится, наверное, в последний день.

Польская Экстракласа

В Польше регламент классичесский. До конца чемпионата осталось семь туров, и «Лех» лидирует с 45 очками, но многие команды дышат в спину. У «Ягеллонии» 43 балла, «Гурника» Подольски и «Вислы» Плоцк — 42. «Заглембе» имеет в активе 41 пункт, а у «Ракува» и «ГКС Катовице» — по 39.

Практически вся турнирная таблица довольно плотная. Если не учитывать команду, занимающую последнее место («Брук-Бет Термолица» с 25 очками), то разница между первым и вторым местом с конца составляет всего 15 очков. Для сравнения, «Арсенал» опережает предпоследнюю команду АПЛ на 50 очков.

Бельгийская Про-Лига

В бельгийской Про-лиге за последние четыре сезона чемпионами становились четыре разных клуба, поэтому борьба за титул часто бывает захватывающей, и этот сезон не является исключением.

Как и в Австрии, в бельгийской лиге очки в чемпионской группе делятся пополам после первой части турнира, а это значит, что, например, у лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» будет в активе 33 очка. Здесь нас ждет дуэль между этой командой и «Брюгге». «Сент-Труйден» мог бы стать третьим претендентом на титул, но проиграл три последних матча.

А вы следите за каким-то из этих чемпионатов?