«Престон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

1703494860

вчера, 12:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 1.55. Поставить на «Престон» можно по 5.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Престон» идет в середине турнирной таблицы и к сожалению для болельщиков пропускает больше, чем забивает (29:40). Команда занимает 13 место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Любые набранные баллы в игре с «Лидсом» будут считаться хорошим результатом. Два последних матча «Престона» закончились поражениями от «Суонси Сити» (1:2) и «Уотфорда» (1:5).

«Лидс» продолжает удерживать третьем место и даже сократил расставание до семи очков со второй позицией. Коллективу очень нужно побороться за прямой выход в АПЛ , чтобы исключить нервные поединке в плей-офф. В выездной игре с «Престоном» гости считаются фаворитами, но должны это доказать на футбольном поле. Два последних матча «Лидса» завершились разгромом «Ипсвича» (4:0) и ничьей с «Ковентри Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Престон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Лидса» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лидс» выиграл два из пяти последних матчей с «Престоном»

Прогноз

«Лидс» является большим фаворитом в этой встрече и вряд ли хозяева смогут помешать клубу набрать три очка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.