«Престон» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 1.55. Поставить на «Престон» можно по 5.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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сегодня, 15:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
«Престон» идет в середине турнирной таблицы и к сожалению для болельщиков пропускает больше, чем забивает (29:40). Команда занимает 13 место с 32 баллами и отстает от ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Любые набранные баллы в игре с «Лидсом» будут считаться хорошим результатом. Два последних матча «Престона» закончились поражениями от «Суонси Сити» (1:2) и «Уотфорда» (1:5).
«Лидс» продолжает удерживать третьем место и даже сократил расставание до семи очков со второй позицией. Коллективу очень нужно побороться за прямой выход в АПЛ, чтобы исключить нервные поединке в плей-офф. В выездной игре с «Престоном» гости считаются фаворитами, но должны это доказать на футбольном поле. Два последних матча «Лидса» завершились разгромом «Ипсвича» (4:0) и ничьей с «Ковентри Сити» (1:1).
Информация для ставок
- «Престон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних выездных матчей «Лидса» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лидс» выиграл два из пяти последних матчей с «Престоном»
Прогноз
«Лидс» является большим фаворитом в этой встрече и вряд ли хозяева смогут помешать клубу набрать три очка. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.