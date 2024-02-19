ПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.02.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «шмелей» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
ПСВ смог пробиться в плей-офф, что можно считать успехом для клуба. На первом этапе им попалась «Боруссия» Дортмунд, которая неожиданно для многих выиграла «группу смерти». Клуб из Нидерландов мощно играет на своем поле и если хочет пройти оппонента, в первую очередь должен достигать результата здесь, ведь на выезде коллектив играет значительно слабее. В прошлом туре ПСВ на своем поле обыграл «Хераклес» (2:0), а ранее разгромил «ФК Воллендам» (5:1).
«Боруссия» Дортмунд отлично провела групповой турнир и заслуженно заняла первое место. Команда не очень успешно выглядит в чемпионате и может все внимание уделить Лиге чемпионов, чтобы пройти как можно дальше. В первой игре гостям важно не дать себя обыграть, а уже на своем поле они смогут чувствовать себя раскованно и уверенно. Два последних поединка немецкого клуба завершились ничьей с «Вольфсбургом» (1:1) и уверенной победой с «Фрайбургом» (3:0).
Информация для ставок
- ПСВ проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти матчей «Боруссии» Дортмунд завершились ничейными результатами
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
ПСВ на своем поле будет выглядеть сильно и вполне может замахнуться на победу. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.