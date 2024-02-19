ПСВ — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.02.2024)

1708333155

вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «шмелей» зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

ПСВ смог пробиться в плей-офф, что можно считать успехом для клуба. На первом этапе им попалась «Боруссия» Дортмунд, которая неожиданно для многих выиграла «группу смерти». Клуб из Нидерландов мощно играет на своем поле и если хочет пройти оппонента, в первую очередь должен достигать результата здесь, ведь на выезде коллектив играет значительно слабее. В прошлом туре ПСВ на своем поле обыграл «Хераклес» (2:0), а ранее разгромил « ФК Воллендам» (5:1).

«Боруссия» Дортмунд отлично провела групповой турнир и заслуженно заняла первое место. Команда не очень успешно выглядит в чемпионате и может все внимание уделить Лиге чемпионов, чтобы пройти как можно дальше. В первой игре гостям важно не дать себя обыграть, а уже на своем поле они смогут чувствовать себя раскованно и уверенно. Два последних поединка немецкого клуба завершились ничьей с «Вольфсбургом» (1:1) и уверенной победой с «Фрайбургом» (3:0).

Информация для ставок

ПСВ проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах Шесть из десяти матчей «Боруссии» Дортмунд завершились ничейными результатами

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз