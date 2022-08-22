ПСВ — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.08.2022)

1661152929

сегодня, 10:22

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Рейнджерс», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

ПСВ смог добиться хорошего для себя результата в Шотландии, где любой команде приходится очень сложно и теперь судьба противостояния перенесена на ответный матч в Нидерландах. Чтобы пройти в групповой турнир, в котором коллектива давно не было, их устроит победа с любым счетом. В первом матче ПСВ сыграл вничью с «Рейнджерс» (2:2), а во внутреннем первенстве крупно выиграл у «Гоу Эхед Иглс» (5:2).

«Рейнджерс» всегда считался домашней командой, но на своем стадионе добыть победу не удалось. Теперь коллективу необходимо проявить себя на выезде, если он хочет пройти именно в Лигу Чемпионов. В чемпионате Шотландии клуб идет на втором месте с 10 баллами и отстает от «Селтика» на два пункта. В прошлой игре «Рейнджерс» сыграл вничью с «Хиберниан» в чемпионате (2:2), а немного ранее с тем же счетом завершили первый матч с ПСВ в Лиге Чемпионов (2:2).

Информация для ставок

ПСВ не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах «Рейнджерс» забивал в семи из десяти выездных поединков за последнее время

Четыре последних матча шотландского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Тяжело предположить, какая из команд более достойна пройти в групповой этап Лиги Чемпионов. Предлагаем поверить в результативный матч и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.