«Расинг Клуб» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (31.07.2022)

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сегодня, 14:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Поставить на успех гостей можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.7.

Форма команд

«Расинг Клуб» редко проигрывает в новом этапе чемпионата Аргентины и старается держаться ближе к вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место, имея в активе 18 баллов, что на пять очков меньше, чем у лидера. Чтобы как минимум сохранить свое место, а может и подняться вверх, команде нужна только победа. В прошлом туре «Расинг Клуб» обыграл «Сентраль Кордоба» (3:1), а ранее сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1).

«Тигре» играет с переменным успехом и больших результатов добывает именно на своем стадионе. Команда идет на низком для себя 18 место с 12 баллами в активе и в ближайших встречах постарается более рационально использовать свои моменты, а также укрепить линию обороны. В двух последних матчах «Тигре» проиграл в кубке страны «Депортиво» Мандрин (3:4 по пенальти) и крупно обыграл «Платенсе» (3:0).

Информация для ставок

«Расинг Клуб» проиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тигре» проиграл три из четырех выездных матчей за последнее время

«Расинг Клуб» выиграл четыре домашних матча на своем поле у «Тигре»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и положительную статистику последних личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.