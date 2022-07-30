«Расинг Клуб» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (31.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Поставить на успех гостей можно по 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
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завтра, 21:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.7.
Форма команд
«Расинг Клуб» редко проигрывает в новом этапе чемпионата Аргентины и старается держаться ближе к вершине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место, имея в активе 18 баллов, что на пять очков меньше, чем у лидера. Чтобы как минимум сохранить свое место, а может и подняться вверх, команде нужна только победа. В прошлом туре «Расинг Клуб» обыграл «Сентраль Кордоба» (3:1), а ранее сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди (1:1).
«Тигре» играет с переменным успехом и больших результатов добывает именно на своем стадионе. Команда идет на низком для себя 18 место с 12 баллами в активе и в ближайших встречах постарается более рационально использовать свои моменты, а также укрепить линию обороны. В двух последних матчах «Тигре» проиграл в кубке страны «Депортиво» Мандрин (3:4 по пенальти) и крупно обыграл «Платенсе» (3:0).
Информация для ставок
- «Расинг Клуб» проиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тигре» проиграл три из четырех выездных матчей за последнее время
- «Расинг Клуб» выиграл четыре домашних матча на своем поле у «Тигре»
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Расинг Клуб» сможет одержать победу в этом матче, за счет лучшей формы и положительную статистику последних личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.