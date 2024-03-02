«Райо Вальекано» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 1.82. Успех «Кадиса» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 18:15
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.
Форма команд
«Райо Вальекано» очень слабо выступает в нынешнем сезоне и набрал всего один пункт в пяти последних матчах. Такие результаты откинули коллектив уже на 14 место с 25 баллами, и чтобы не усугубить ситуацию, хозяевам нужно набирать очки и не опускаться ближе к зоне вылета. В поединке с «Кадисом» хозяевам вполне по силам побороться за победу. Два последних матча «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Жироне» (0:3) и сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).
«Кадис» также давно не радовал своих болельщиков победами и закономерно занимает место в зоне вылета. Клуб имеет в своем активе 18 пунктов и на три очка отстает от ближайшего соперника. Чтобы не отстать безнадежно от спасительных мест в турнирной таблице, гости будут максимально мотивированы набрать очки с кризисным «Райо Вальекано». В прошлом туре «Кадис» поделил очки с «Сельтой» (2:2), а ранее уступил на выезде «Осасуне» (0:2).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл лишь два поединка из десяти последних
- «Кадис» не может выиграть уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
Прогноз
Команды часто играют нерезультативно и вполне вероятно, что сейчас ничего не изменится. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.