«Райо Вальекано» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.03.2024)

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сегодня, 01:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 1.82. Успех «Кадиса» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Райо Вальекано» очень слабо выступает в нынешнем сезоне и набрал всего один пункт в пяти последних матчах. Такие результаты откинули коллектив уже на 14 место с 25 баллами, и чтобы не усугубить ситуацию, хозяевам нужно набирать очки и не опускаться ближе к зоне вылета. В поединке с «Кадисом» хозяевам вполне по силам побороться за победу. Два последних матча «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Жироне» (0:3) и сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

«Кадис» также давно не радовал своих болельщиков победами и закономерно занимает место в зоне вылета. Клуб имеет в своем активе 18 пунктов и на три очка отстает от ближайшего соперника. Чтобы не отстать безнадежно от спасительных мест в турнирной таблице, гости будут максимально мотивированы набрать очки с кризисным «Райо Вальекано». В прошлом туре «Кадис» поделил очки с «Сельтой» (2:2), а ранее уступил на выезде «Осасуне» (0:2).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь два поединка из десяти последних

«Кадис» не может выиграть уже 15 матчей подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Команды часто играют нерезультативно и вполне вероятно, что сейчас ничего не изменится. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.