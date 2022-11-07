«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (07.11.2022)

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вчера, 11:57

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.7. В то время на победу «Райо Вальекано» коэффициент составляет 5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Райо Вальекано» не проигрывает уже несколько матчей подряд и уверенно себя чувствует в середине турнирной таблицы, а именно на девятом месте с набранными 18 баллами. Перед командой стоит задача не опуститься в зону вылета и задолго до конца сезона обезопасить себя от нее. Два последних поединка «Райо Вальекано» завершились победами над «Севильей» (1:0) и «Кадисом» (5:1).

«Реал» уверенно выиграл группу Лиги Чемпионов и лидирует по потерянным очкам в чемпионате. Тем не менее, сейчас первая «Барселона», которая опережает «сливочных» на два пункта, при этом у мадридцев есть игра в запасе, которую нужно выиграть, чтобы вернуть лидерство. В прошлом туре «Реал» Мадрид разошелся миром с «Жироной» (1:1), а в лиге Чемпионов разгромил «Селтик» (5:1).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не проигрывает уже четыре матча подряд в чемпионате Испании

«Реал» Мадрид уступил только в одной встрече из десяти последних на выезде

«Райо Вальекано» проиграл восемь из десяти последних матчей мадридскому клубу

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Реал» Мадрид очень хочет вернуть лидерство в Ла Лиге, поэтому приложит максимум усилий, чтобы победить в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.