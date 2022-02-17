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«Реал» Мадрид — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (19.02.2022)

вчера, 16:52

19 февраля 2022 года состоится поединок «Реал Мадрид — Алавес». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Эта игра в рамках очередного тура Примеры в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.8516.72
Фонбет 1.20 6.30 15.00
Мелбет 1.26 6.70 13.00
1XBET 1.25 6.90 13.50

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.20, а победа гостей в 15.00. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.05.

Форма команд

«Реал» в нынешнем сезоне лидирует в турнирной таблице Примеры. У коллектива 54 пункта. Команда выиграла 16 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Реала» 48 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах «королевский» клуб выглядит не лучшим образом — ничья с «Вильярреалом» 0:0, поражение от ПСЖ со счетом 1:0 и победа над «Гранадой» 1:0.

«Алавес» в нынешнем сезоне идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 19 голов и пропустил 39 мячей. В последних встречах «Алавес» выиграл у «Валенсии» со счетом 2:1, а также проиграл «Эльче» 3:1 и уступил «Барселоне» 0:1. Команда не может похвастаться хорошими результатами и рискует вылететь из Примеры.

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл один матч из последних пяти
  • «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Реала» один забитый мяч в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Алавеса» по коэффициенту 4.60. Этот клуб находится в подвале турнирной таблицы, но сейчас «Реал» не тот, это не самая сильная команда в Примере, она находится в плохой форме и может потерять очки даже в поединке против «Алавеса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.33 1.24 2.58 1.55 2.04 1.85
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:01
Победа команды хозяев с Азиатской форой (-1,5) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:08
Реал не проиграет
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