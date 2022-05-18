«Реал» Мадрид – «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.05.2022)

1652877096

вчера, 15:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Бетиса» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Мадридский «Реал» просто доигрывает сезон и готовится к самому главном матчу сезона, а именно к финалу Лиги Чемпионов с «Ливерпулем». В такой ситуации матчи чемпионата Испании отходят на второй план, учитывая что «королевский» клуб уже одержал в нем победу и набрал 85 баллов, что на 12 больше, чем у ближайшего преследователя. В прошлом матче «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Кадисом» (1:1), а ранее разгромил «Леванте» (6:0).

«Бетис» идет на пятом месте в Ла Лиге с 64 очками и отстает от «Севильи» на три пункта. Тем не менее, даже при равенстве очков у команды нет шансов подняться выше, ведь она уступает по дополнительным показателям. В конечном итоге клуб выиграл кубок Испании и занял достойное место в турнирной таблице. Два последних тура команда из Севильи выиграл у «Гранады» (2:0) и «Валенсии» (3:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» пропустил только в одном из четырех последних поединках во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид не может выиграть уже четыре домашних матча подряд у «Бетиса»

Прогноз

«Реал» Мадрид не имеет турнирной мотивации, но старается играть на победу в каждом поединке, особенно на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку, что мадридский клуб прервет серию личных домашних встреч с «Бетисом» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.