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«Реал» Сосьедад — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

вчера, 10:34
Индзаги Симоне

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно по коэффициенту 2.45. Победа «Реала» Сосьедад оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.162.79
Лига Ставок 2.85 3.15 2.65
Pari 2.80 3.10 2.80

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Реал» Сосьедад заслуженно попал в групповой этап Лиги Чемпионов и в новом сезоне показывает неплохой футбол. Команда хочет выйти из группы в плей-офф, хоть это будет и не просто. В домашней игре с «Интером» хозяевам очень важно не пропустить первыми, иначе отыграться против мощного финалиста Лиги Чемпионов будет непросто. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились поражением от мадридского «Реала» (1:2) и результативной победой над «Гранадой» (5:3).

«Интер» выдал очень сильный старт сезона и настроен на хорошие выступления в Лиге Чемпионов. «Черно-синие» получили от букмекеров статус небольшого фаворита даже в выездном поединке, что говорит о силе команды на данном отрезке времени. В последнем туре Серии А «Интер» разгромил в принципиальном дерби «Милан» (5:1), а ранее крупно обыграл «Фиорентину» (4:0).

Информация для ставок

  • «Интер» победил в семи последних поединках подряд
  • «Реал» Сосьедад выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Два последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Интер» играет очень прагматично, но добивается хороших результатов. Предполагаем, что в этой встречи гости смогут добиться победы, а поставить на них можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.51 1.81 2.03 1.44 2.78
Лига Ставок 2.17 1.71 1.63 2.30
Pari 1.63 2.30
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
В общем, наверняка вливание в Лигу Чемпионов новой сан-себастьянской крови освежит данный популярный турнир. Ведь Реал Сосьедад вряд ли потеряется в данном имиджевом соревновании, которому недавно удалось повозить на знаменитом Сантьяго Бернабеу даже сам Реал Мадрид (особенно в первом тайме). Ну а атаку Интера сейчас, скорее всего, уже вообще не остановишь. Которая должна неминуемо тут ответить хозяевам стадиона своим плодотворным выстрелом. В общем, ожидаю здесь обмена атакующими комплиментами за притягательный коэффициент.
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