«Реал» Сосьедад — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.09.2023)

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вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно по коэффициенту 2.45. Победа «Реала» Сосьедад оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Реал» Сосьедад заслуженно попал в групповой этап Лиги Чемпионов и в новом сезоне показывает неплохой футбол. Команда хочет выйти из группы в плей-офф, хоть это будет и не просто. В домашней игре с «Интером» хозяевам очень важно не пропустить первыми, иначе отыграться против мощного финалиста Лиги Чемпионов будет непросто. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились поражением от мадридского «Реала» (1:2) и результативной победой над «Гранадой» (5:3).

«Интер» выдал очень сильный старт сезона и настроен на хорошие выступления в Лиге Чемпионов. «Черно-синие» получили от букмекеров статус небольшого фаворита даже в выездном поединке, что говорит о силе команды на данном отрезке времени. В последнем туре Серии А «Интер» разгромил в принципиальном дерби «Милан» (5:1), а ранее крупно обыграл «Фиорентину» (4:0).

Информация для ставок

«Интер» победил в семи последних поединках подряд

«Реал» Сосьедад выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Интер» играет очень прагматично, но добивается хороших результатов. Предполагаем, что в этой встречи гости смогут добиться победы, а поставить на них можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.