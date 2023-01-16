«Реал» Сосьедад — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (17.01.2023)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Мальорки» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.57. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Реал» Сосьедад показывает отличную подготовку и имеет серию побед из нескольких матчей. Команда большое внимание уделяет кубку Испании, поэтому практически нет сомнений, что на поле в этот вечер выйдет самый основной состав и попытается как можно быстрее решить свою задачу. В прошлом туре «Реал» Сосьедад обыграл «Атлетик» (3:1), а ранее обыграл на выезде «Альмерию» (2:0).

«Мальорка» показывает неплохие результаты в чемпионате Испании и в последних пяти турах набрал девять очков. Команда идет в середине турнирной таблицы и может сконцентрироваться на матче кубка Испании, который будет очень сложным в любом случае. В прошлой игре «Мальорка» минимально проиграла на выезде «Осасуне» (0:1), а ранее переиграла «Вальядолид» (1:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Мальорки» на выезде завершились исходом «обе забьют – нет»

«Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти последних матчей у «Мальорки»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты в последних матчах, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.