«Реал» Сосьедад — «Мальорка». Прогноз на матч кубка Испании (27.02.2024)

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сегодня, 10:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Поставить на «Мальорку» можно за 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Реал Сосьедад» хорошо играл в первом матче на выезде, но победы достичь не удалось (0:0). Теперь команда имеет хорошую возможность пробиться в финал уже на своем стадионе, ведь перспективы в Лиге чемпионов и Ла Лиге не самые радужные. В случае победы у команды будет шанс завоевать трофей и порадовать поклонников. В двух последних поединках «Реал» Сосьедад проиграл на своем поле «Вильярреалу» (1:3) и одолел «Мальорку» в Ла Лиге (2:1).

«Мальорка» достигла хорошего результата и даже имеет шанс войти в историю. Ничейный счет домашнего матча не дает преимущества коллективу, но и не заставляет их идти вперед и отыгрываться. В случае, если гости смогут поймать на контратаке фаворита встречи, они вполне могут попытаться отбиться и выйти в финал кубка турнира. В прошлой игре «Мальорка» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мальорка» проиграла четыре из десяти выездных поединков за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл три из пяти последних встреч с «Мальоркой» при двух ничьих

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.