«Реал» Сосьедад — «Мальорка». Прогноз на матч кубка Испании (27.02.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Поставить на «Мальорку» можно за 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.85.
Форма команд
«Реал Сосьедад» хорошо играл в первом матче на выезде, но победы достичь не удалось (0:0). Теперь команда имеет хорошую возможность пробиться в финал уже на своем стадионе, ведь перспективы в Лиге чемпионов и Ла Лиге не самые радужные. В случае победы у команды будет шанс завоевать трофей и порадовать поклонников. В двух последних поединках «Реал» Сосьедад проиграл на своем поле «Вильярреалу» (1:3) и одолел «Мальорку» в Ла Лиге (2:1).
«Мальорка» достигла хорошего результата и даже имеет шанс войти в историю. Ничейный счет домашнего матча не дает преимущества коллективу, но и не заставляет их идти вперед и отыгрываться. В случае, если гости смогут поймать на контратаке фаворита встречи, они вполне могут попытаться отбиться и выйти в финал кубка турнира. В прошлой игре «Мальорка» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Мальорка» проиграла четыре из десяти выездных поединков за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Сосьедад выиграл три из пяти последних встреч с «Мальоркой» при двух ничьих
Прогноз
Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.