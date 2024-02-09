«Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2024)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Жироны» зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры чемпионата Испании и имеет прекрасный шанс закрепить данный успех. Коллектив набрал 58 очков и опережает нынешнего соперника на два пункта, поэтому возможная победа увеличит отрыв до серьезные пяти очков. Тем не менее, «сливочным» не стоит недооценивать «Жирону», которая показала свою силу в нынешнем сезоне. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Атлетико» (1:1) и выездной победой над «Хетафе» (2:0).

«Жирона» имеет кадровые проблемы и немного сдала в результатах. Тем не менее, клуб на данный момент остается в гонке за лидерство и даже может вновь возглавить турнирную таблицу в случае успеха. Однако победить «королевский клуб» на его поле будет непросто, к тому же гостям будет морально тяжело, ведь в матче первого круга соперник не оставил им шансов (0:3). В прошлом туре «Жирона» не смогла додавить «Реал» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнираз

«Жирона» проиграла лишь одну выездную встречу из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, что зрителя увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.