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«Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2024)

вчера, 11:27
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Жироны» зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры чемпионата Испании и имеет прекрасный шанс закрепить данный успех. Коллектив набрал 58 очков и опережает нынешнего соперника на два пункта, поэтому возможная победа увеличит отрыв до серьезные пяти очков. Тем не менее, «сливочным» не стоит недооценивать «Жирону», которая показала свою силу в нынешнем сезоне. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Атлетико» (1:1) и выездной победой над «Хетафе» (2:0).

«Жирона» имеет кадровые проблемы и немного сдала в результатах. Тем не менее, клуб на данный момент остается в гонке за лидерство и даже может вновь возглавить турнирную таблицу в случае успеха. Однако победить «королевский клуб» на его поле будет непросто, к тому же гостям будет морально тяжело, ведь в матче первого круга соперник не оставил им шансов (0:3). В прошлом туре «Жирона» не смогла додавить «Реал» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнираз
  • «Жирона» проиграла лишь одну выездную встречу из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, что зрителя увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 13:25
Да, прошлый матч между командами завершился сухой победой Реала Мадрида (3:0), но там "сливочным" немного повезло, должна была Жирона забивать. И сейчас есть возможность всё-таки размочить ворота хозяев. Реал Мадрид возьмёт мяч под контроль, играя первым номером. А Жирона это и надо, их контратаки просто великолепны. Мадридцы и до этого не славились надёжностью в обороне, пропустив в 7 из 8 матчах, а с такими проблемами, вряд ли им удастся не позволить самому эабивающему сопернику забить. Так что моя ставка - гол Жироны.
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 12:54
Будет ничья и обе команды забьют.
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