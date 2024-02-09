«Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.02.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Жироны» зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.2.
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сегодня, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры чемпионата Испании и имеет прекрасный шанс закрепить данный успех. Коллектив набрал 58 очков и опережает нынешнего соперника на два пункта, поэтому возможная победа увеличит отрыв до серьезные пяти очков. Тем не менее, «сливочным» не стоит недооценивать «Жирону», которая показала свою силу в нынешнем сезоне. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Атлетико» (1:1) и выездной победой над «Хетафе» (2:0).
«Жирона» имеет кадровые проблемы и немного сдала в результатах. Тем не менее, клуб на данный момент остается в гонке за лидерство и даже может вновь возглавить турнирную таблицу в случае успеха. Однако победить «королевский клуб» на его поле будет непросто, к тому же гостям будет морально тяжело, ведь в матче первого круга соперник не оставил им шансов (0:3). В прошлом туре «Жирона» не смогла додавить «Реал» Сосьедад (0:0).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнираз
- «Жирона» проиграла лишь одну выездную встречу из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах
Прогноз
Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, что зрителя увидят достаточное количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.