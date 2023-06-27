«Ривер Плейт» — «Стронгест». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

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вчера, 10:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.1. Победа «Стронгеста» оценивается по 23, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Ривер Плейт» имеет определенные проблемы с выходом из группы и после пяти туров идет на втором месте набрав всего семь очков. Коллектив отстает на два балла от лидера, но опережает нынешнего соперника всего на один пункт. Таким образом хозяев ждет очень сложная игра, несмотря на котировки букмекеров и их веру в «Ривер Плейт». Два последних матча команды завершились победами над «Институто» (3:1) и «Дефенса и Хустисия» (1:0).

«Стронгест» достойно выступал на протяжении всех пяти туров группового этапа кубка Либертадорес. Тем не менее, коллектив занимает последнее место с шестью баллами, но имеет шанс в случае победы пробиться в плей-офф, что против лидера Суперлиги Аргентины сделать будет очень сложно. В прошлом матче «Стронгест» проиграл на выезде «Насьональ Потоси» (3:6), а ранее на своем поле уступил «Спортинг Кристалл» (1:2).

Информация для ставок

«Стронгест» проиграл три из четыре последних матчей во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл лишь один из трех матчей со «Стронгестом»

Прогноз

Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гости будут обороняться и ждать свой шанс в атаке. В такой ситуации вряд ли можно рассчитывать на большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.