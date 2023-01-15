«Рома» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

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сегодня, 00:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Фиорентины», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Рома» показывает неплохие результаты в последних матчах и серьезно нацелена на место в четверке итальянского чемпионата. Сейчас «волки» идут на седьмом месте с 31 баллом, и чтобы исполнить свою цель, коллективу необходимо стабильнее набирать очки. В домашней встрече с «Фиорентиной» от подопечных Моуриньо болельщики ожидают только победы. Два последних матча «Ромы» завершились спасенной ничьей с «Миланом» (2:2) и победой в кубке Италии над «Дженоа» (1:0).

«Фиорентина» проиграла всего один матч в пяти последних турах Серии А, что является неплохим результатом и дает надежду болельщиками. Команда из Флоренции занимает девятое место с 23 пунктами и имеет теоретические шансы побороться за место повыше при хороших результата в последующих встречах. В прошлом туре «Фиорентина» обыграла на своем поле «Сассуоло» (2:1), а в кубке страны одолела «Сампдорию» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла семь из десяти последних поединков на выезде

«Рома» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Фиорентиной»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.