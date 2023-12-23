«Рома» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

1703333896

вчера, 15:18

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа «Наполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Рома» не радует болельщиков стабильностью и никак не может вернуться в зону еврокубков. Римляне идут на восьмом месте с 25 баллами и отстают от «Наполи» всего на два пункта. В случае победы над чемпионом Италии, столичный клуб обязательно поднимется выше по турнирной таблице. В прошлом туре «Рома» проиграла на выезде «Болонье» (0:2), а ранее уверенно одолела «Шериф» в Лиге Европы (3:0).

«Наполи» невзрачно выглядит в нынешнем сезоне в целом, хоть и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Клуб из Неаполя занимает только шестое место в Серии А с 27 баллами и рассчитывать на чемпионство уже практически бесполезно. В матче с «Ромой» гостям важно набрать очки, чтобы обрести уверенность в своих силах вновь. Два последних матча «Наполи» завершились разгромом от «Фрозиноне» (0:4) и победой над «Кальяри» (2:1).

Информация для ставок

«Рома» выиграла семь из восьми домашних матчей за последнее время

«Наполи» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей у «Ромы»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника и смогут их реализовать. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.