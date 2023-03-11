«Рома» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.03.2023)

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вчера, 14:16

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Сассуоло», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Рома» находится в хорошем расположении духа и сделала большой шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Реал» Сосьедад (2:0). В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 47 очками и опережают ближайшего соперника только по дополнительным показателям, поэтому победа в этой игре им необходима. В прошлом туре Серии А «Рома» минимально одолела «Ювентус» (1:0).

«Сассуоло» набрал 10 очков в пяти последних турах Серии А, что является неплохим результатом и помогает клубу держаться на плаву. Перед стартом очередного поединка команда занимает 13 место с 30 баллами и опережает зону вылета на 12 очков, поэтому причин для паники у болельщиков пока что нет. В прошлом туре «Сассуоло» на своем поле одолел «Кремонезе» (2:0), а ранее оказался сильнее «Лечче» на выезде (1:0).

Информация для ставок

«Сассуоло» не проигрывает на выезде уже четыре матча подряд в рамках Серии А

«Рома» выиграла пять из восьми последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Семь последних матчей команд из десяти закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

В личных встречах клубы часто забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.