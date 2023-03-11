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«Рома» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (12.03.2023)

вчера, 14:16
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Сассуоло», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.653.906.12
Лига Ставок 1.71 3.70 5.40
1XBET 1.71 3.92 5.65

Также в линии букмекеры предлагают 2 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Рома» находится в хорошем расположении духа и сделала большой шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Реал» Сосьедад (2:0). В чемпионате Италии римляне занимают четвертое место с 47 очками и опережают ближайшего соперника только по дополнительным показателям, поэтому победа в этой игре им необходима. В прошлом туре Серии А «Рома» минимально одолела «Ювентус» (1:0).

«Сассуоло» набрал 10 очков в пяти последних турах Серии А, что является неплохим результатом и помогает клубу держаться на плаву. Перед стартом очередного поединка команда занимает 13 место с 30 баллами и опережает зону вылета на 12 очков, поэтому причин для паники у болельщиков пока что нет. В прошлом туре «Сассуоло» на своем поле одолел «Кремонезе» (2:0), а ранее оказался сильнее «Лечче» на выезде (1:0).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» не проигрывает на выезде уже четыре матча подряд в рамках Серии А
  • «Рома» выиграла пять из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Семь последних матчей команд из десяти закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

В личных встречах клубы часто забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.37 1.57 1.73 2.08 1.38 3.00
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Можно сколько угодно рассуждать, что среди недели играла в Лиге Европы, а футболисты не роботы. Но факт остаётся фактом - римляне в домашнем поединке против 13-й команды чемпионаты являются фаворитам. Думаю, столичные футболисты заберут на классе три очка. Сассуоло в последнее время смотрится неплохо, но из топовых соперников подопечные Алессио Дионизи играли в крайних матчах разве что с Наполи, уступив ему 0-2. Рома в пяти предыдущих домашних матчах Серии А одержала пять побед. А в последней личной встрече против Сассуоло в Риме хозяева были сильнее 2-1. Не стану изобретать велосипед и банально заиграю ставку П1.
Гость
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