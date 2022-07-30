«Ростов» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (31.07.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.75.
|
- : -
завтра, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Ростов» добился хороших выездных результатов, но еще не побеждал в новом сезоне. Тем не менее, подопечные Валерия Карпина показывали хороший и качественный футбол, набрав два очка двух стартовых турах. В домашней встрече с «Химками» болельщики будут гнать свою команду вперед и ждать только победы. В двух прошедших матчах «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Динамо» Москва (1:1).
«Химки» отобрали у чемпиона России очки в первом туре, а также удачно выступили во втором, что привело к четырем набранным баллам перед очередным туром РПЛ, Подмосковный клуб надеется закрепиться в середине турнирной таблицы и не повторять результаты прошлого сезона, где с трудом удалось сохранить свое место. В прошлом туре «Химки» крупно переиграли «Крылья Советов» (3:0), а ранее сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
Информация для ставок
- «Химки» проиграли три матча из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Ростов» выиграл на своем поле восемь из десяти последних матчей
- Девять из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» выиграл только два из пяти домашних матчей с «Химками»
Прогноз
Оба клуба неплохо стартовали в первых турах РПЛ, поэтому встреча обещает быть интересной. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.