«Ростов» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (31.07.2022)

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сегодня, 16:11

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ростов» добился хороших выездных результатов, но еще не побеждал в новом сезоне. Тем не менее, подопечные Валерия Карпина показывали хороший и качественный футбол, набрав два очка двух стартовых турах. В домашней встрече с «Химками» болельщики будут гнать свою команду вперед и ждать только победы. В двух прошедших матчах «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Динамо» Москва (1:1).

«Химки» отобрали у чемпиона России очки в первом туре, а также удачно выступили во втором, что привело к четырем набранным баллам перед очередным туром РПЛ , Подмосковный клуб надеется закрепиться в середине турнирной таблицы и не повторять результаты прошлого сезона, где с трудом удалось сохранить свое место. В прошлом туре «Химки» крупно переиграли «Крылья Советов» (3:0), а ранее сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Ростов» выиграл на своем поле восемь из десяти последних матчей

Девять из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл только два из пяти домашних матчей с «Химками»

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